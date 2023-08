Juventus-Real Madrid domani | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si chiude la tournèe americana anche per la. I bianconeri, infatti, saranno impegnati nel loro secondo appuntamento negli Stati Uniti di questa pre-stagione e saranno in campo per un test di altissimo livello. Alle ore 01.30 italiane (le ore 19.30 locali) la squadra di mister Max Allegri giocherà contro ildi Carlo Ancelotti. La super-sfida si disputerà al Camping World Stadium di Orlando e rappresenterà l’ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour 2023 per Danilo, Chiesa e compagni. Dopo la cancellazione dell’contro il Barcellona (per il virus che ha colpito i catalani) ed il 2-2 contro il Milan (con successo poi ai calci di rigore) arriva il secondo impegno della trasferta al di là dell’Oceano. Lacercherà di affinare la propria condizione atletica e ...