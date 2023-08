Juventus-Lukaku | parla Allegri | “Un dovere valutare offerte irrinunciabili”

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Massimilianodell’eventuale operazione per Romeluin conferenza stampa dagli Stati Uniti. Massimilianoha stavoltato direttamente in prima persona di Romelu. Il belga è accostato sempre più con insistenza alla, nonostante le sue parole circolate in un video. E stavolta a fare il punto della situazione è stato lo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.