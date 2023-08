Juventus | Danilo | “L’obiettivo è tornare a vincere di nuovo lo scudetto”

Rientra anche Vlahovic La, per la gara contro il Real Madrid, proporrà solo due novità ... Davanti a lui agirà la difesa a tre che sarà composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e. A ...(3 - 5 - 2) : Szczesny; Gatti, Bremer,; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri REAL MADRID (4 - 3 - 3) : Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, ...#Monza -#DAmbrosio dopo la firma: 'Mi è bastata una telefonata di #Galliani, lui è la ... Marcare Lukaku contro laNon è una domanda che dovete fare a me, io marcherò i giocatori della ...

Ultima amichevole negli Stati Uniti per la Juventus, che questa notte, all'1:30, sfiderà il Real Madrid in amichevole. La gara sarà visibile su Dazn, con ...Il match amichevole tra Juventus e Real Madrid sarà trasmesso in streaming su DAZN, in questo caso gli utenti potranno collegarsi all'applicazione attraverso smartphone, tablet e pc. La sfida sarà ...