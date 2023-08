Juventus | Allegri | “Difficile che Pogba torni a disposizione per la prima di campionato”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Intervenuto alla vigilia di-Real Madrid, amichevole in programma ad Orlando, il tecnico del bianconeri Massimilianoha risposto alle domande dei giornalisti: “Il Real è il club più prestigioso al mondo e sfidarlo è una grande occasione. Sarà un test speciale in vista della nuova stagione ed è bello esserci. Queste partite in America non servono solo per lo spettacolo ma sono anche molto utili per preparare il nuovo“. Tra i temi affrontati da, anche le condizioni dei singoli giocatori: “Vlahovic si è allenato con la squadra negli ultimi giorni ed è a. Mi piacerebbe mandarlo in campo per uno spezzone di gara.invece ha fatto solo una parte dell’allenamento con i compagni. Speriamo di averlo aal più ...

Adnon interessa il pressing o il dominio del campo: punta al risultato non alla bellezza CARSON, CALIFORNIA - JULY 27: Manager Massimilianoofreacts as he leaves the field ...... quello finanziario, pubblicamente denunciato da, ma anche quello tecnico. L'istant team allegriano: vince l'esperienza. Nelladegli ultimi anni c'è sempre stata un'eterna lotta tra ..."Prendetemelo e vinco lo Scudetto", parole e musica di Massimiliano. In unache cambia anche il tecnico livornese sembra diverso. Quante volte abbiamo raccontato di come sia cambiata profondamente lanegli ultimi mesi. Una dirigenza ...

Il noto esperto di calciomercato ha fatto il punto della situazione rispetto a quello che potrebbe avvenire sul fronte Lukaku e non solo ...Direttamente dalle pagine de "La Gazzetta dello Sport", Arrigo Sacchi, ex tecnico di Milan e nazionale, si sofferma sulla Juventus in vista della stagione che sta per iniziare: ...