Juve verso il Real | Vlahovic c' è | in attacco Chiesa - Milik Le ultime da Orlando

Stanotte all'1.30 italiane la Juventus affronterà il Real Madrid per l'ultima amichevole della tournée americana: la nostra inviata a Orlando Fabiana Della Valle fa il punto con le ultime di ...Vicecampione d'Europa nel 2012 , dieci campionati di Serie A, uno di Serie B (quando seguì lada campione del mondo nonostante la retrocessione decisa dalla giustizia sportiva), sei Coppe Italia,...... resta ancora la necessità per ladi vendere Vlahovic prima di accogliere Big Rom. Ed è con il ... senza che si infiammassero realmente le vieil Psg o il Real Madrid. LA DISTANZA - D'...

Facundo Gonzalez alla Juve: è in viaggio verso Torino, l'indizio social Tuttosport

Marley Aké verso l'Udinese, il calciatore francese - come scritto da TuttoJuve.com - rimarrà così in Italia come previsto inizialmente dalla dirigenza lo scorso ...Facundo Gonzalez è sempre più vicino alla Juventus. Il ventenne uruguayano, fresco vincitore del Mondiale Under 20, è ad un passo dall'addio al Valencia per trasferirsi a Torino, vestire la maglia ...