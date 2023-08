Juve Stabia | c’è l’annuncio ufficiale | Lovisa sarà anche ds

Castellammare di. Larende noto il programma degli allenamenti congiunti che le vespe disputeranno nei prossimi giorni: 03/08City (Prima Categoria) - ore 17:45 - stadio Romeo Menti - ...... NEWS E TRATTATIVE LIVE ASCOLI Acquisti Haveri (d, Torino) Masini (c, Genoa, pres.) Forte (a, Benevento, risc.) Millico (a, svincolato) Barosi (p,, def.) Manzari (a, Sassuolo, pres.) ...Walter Novellino conosce molto bene la Serie C e in particolare il Girone C. Palermo, Avellino, Catania esono le sue ultime esperienze da tecnico. Ai microfoni di Itasportpress.it, Novellino ha condiviso il suo pensiero sul campionato di terza divisione e sul Catania. Benevento, Avellino, ...

TMW - Tavernelli ambito in Serie C, la pista più concreta porta alla Juve Stabia TUTTO mercato WEB

La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Matteo Lovisa, già Responsabile dell’Area Tecnica. Lovisa ha portato a termine con successo il ...Calciomercato da Pietro Dentice a Michele Murolo passando per Vincenzo De Liguori. Il dettaglio nelle note ufficiali social delle società: Per il Nola c’è Dentice! Un altro tassello d’esperienza per l ...