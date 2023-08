Juan Jesus | «Amichevole importante per mettere benzina e capire gli schemi»

Il tecnico lascia in panchina gran parte dei titolari e mette dentro tanti giovani e in mezzo alla difesa la coppia Ostigard -. Osimhen va direttamente in tribuna per un affaticamento all'...Rrahmani),, Obaretin (15' s.t. Olivera); Zedadka (15' s.t. Politano), Elmas (15' s.t. Zielinski), Folorunsho (15' s.t. Anguissa), Zerbin (15' s.t. Politano); Lozano (1' s.t. Lobotka), ...NAPOLI : Gollini (60 Meret), Zanoli (60 Di Lorenzo), Ostigard (60 Rrahmani),, Obaretin (60 Olivera), Zedadka (60 Anguissa), Elmas (60 Politano), Folorunsho (60 Zielinski), Zerbin (60 ...

Napoli-Girona, Juan Jesus tiene alta l'asticella: «Voglio un altro scudetto» ilmattino.it

Al termine dell’amichevole Napoli-Girona, il difensore azzurro Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo l'amichevole vinta ai rigori contro il Girona.