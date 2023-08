J-Ax | in rosso i conti della sua società Mister Nice che vende marijuana «light»

Anche in future su Wall Street sono in. Tra le singole Piazze, Milano cede lo 0,8% con il ... Tra i titoli sotto la lente Tim segna un +0,11% in attesa dei. Vendite sui finanziari con Bper ...sono sempre ine i dipendenti vengono raggiuntE per di più c'è lo sconto del 50% ora! Basta navigare fra le varie categorie e vi renderete... 25.600 DPI, 5 Tasti Programmabili, Lunga Autonomia, Memoria Integrata, per Esport, PC/Mac -...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 ago - Prosegue il trend al ribasso delle piazze europee che a meta' seduta sono ancora tutte in rosso. Dopo la decisione di Fitch di tagliare a sorpresa il ...Il bilancio 2022 della società del rapper mostra un buca di 30.000 euro. Che vanno a sommarsi ai 27.000 ...