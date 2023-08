Itri / Disposta l’autopsia sul 23enne Andrea Di Mascolo per far luce sull’ipotesi del caso di malasanità

Itri / Disposta l'autopsia sul 23enne Andrea Di Mascolo per far luce ... Temporeale Quotidiano

ITRI – Si svolgerà venerdì a Roma l’autopsia sul cadavere di Andrea Di Mascolo, il giovane di soli 23 anni di Itri che ha perso la vita il 26 luglio scorso per un presunto caso di malasanità in una cl ...La comunità di Itri è sotto shock per la tragica scomparsa di Andrea Di Mascolo, il giovane di soli 23 anni che ha perso la vita per un presunto caso di malasanità in una ...