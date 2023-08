Itri Crisi politico – amministrativa | “Rinascita Democratica” | “esperienza del centrodestra da chiudere”

(Di mercoledì 2 agosto 2023)– “L ’eventuale scelta di entrare in giunta da parte dei consiglieri eletti in ‘Promessa per’ non è in alcun modo condivisa e riconducibile al gruppo di ‘’ che esprime la sua netta e totale contrarietà. Si tratterebbe di decisioni assunte a titolo esclusivamente personale, oltretutto sciagurate, in quanto volte a sostenere L'articolo Temporeale Quotidiano.

Misure come la distillazione di, non sono sufficienti e non arrivano agli agricoltori, che ... Abuoto, Sangiovese e Trebbiano, ma anche la Malvasia con punte che vanno dal 50% tra Minturno e...Misure come la distillazione di, non sono sufficienti e non arrivano agli agricoltori, che ... Abuoto, Sangiovese e Trebbiano, ma anche la Malvasia con punte che vanno dal 50% tra Minturno e...Misure come la distillazione di, non sono sufficienti e non arrivano agli agricoltori, che ... Abuoto, Sangiovese e Trebbiano, ma anche la Malvasia con punte che vanno dal 50% tra Minturno e...

Itri / Crisi in Comune, il Sindaco annuncia il completamento della giunta: ecco i due nuovi assessori Temporeale Quotidiano

ITRI – Entro il prossimo fine settimana il comune di Itri avrà ricostituito il plenum della sua Giunta. Parola di sindaco. La riunione del consiglio direttivo di Forza Italia ad accettare “con senso d ...E’ rottura totale a Itri tra il Sindaco Giovanni Agresti e il gruppo di Fratelli d’Italia capeggiato dall’assessore regionale Elena Palazzo. Dopo l’assenza in consiglio comunale e un comunicato di cri ...