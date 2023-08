Così come le polemiche delle opposizioni non inciampano l'concordato con Bruxelles. 'Gli ... In merito alla riduzione dei: 'la modifica proposta non è un rinvio della riduzione dei termini ma ...... ma isono ormai troppi ristretti per credere nella sua definitiva approvazione. La lunga sospensione dei lavori parlamentari è destinata ad allungare l'. L'appuntamento è a settembre per ...Sessa Aurunca . Sogin ha avviato l'di gara del valore di 36 milioni di euro per affidare i lavori di smantellamento del reattore ... Per non parlare deiinfiniti che non permettono a nessuno ...

Iter e tempi per le assunzioni di docenti e Ata 2023, Anief: l’Usr Campania ha annunciato le date Orizzonte Scuola

Infortunio Mancosu, l’iter riabilitativo e le tempistiche di recupero per il trequartista cagliaritano classe ’88. La situazione L’intervento riuscito, la partenza da Roma (Villa Stuart) ed il ritorno ...assessora Pratelli: 200 nuove/i educatrici/tori dei nidi e 200 nuove/i insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali che hanno firmato o sono stati chiamati per firmare nei prossimi giorni il loro co ...