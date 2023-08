Italo | rinnovato il contratto | aumento tra 200 e 280 euro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo delcollettivo aziendale di lavoro della societàNtv. Lo annuncia la Filt Cgil, sottolineando che questo “rappresenta un primo significativo passo che risponde alle richieste delle lavoratrici e i lavoratori per un’intesa, attesa da tanto tempo al punto di arrivare a proclamare due scioperi nazionali”. Il, scaduto a dicembre 2021, spiega la federazione dei Trasporti della Cgil, avrà durata fino al 31 dicembre 2024. Dal punto di vista economico sui minimi è previsto undi 110in due step, 80a settembre e 30ad agosto 2024 come quanto stabilito nel rinnovo delnazionale delle Attività Ferrovie che si applica al Gruppo Fs. Questo ...

Il rinnovo del contratto diprevede 800 euro di un 'una tantum' per la vacanza contrattuale ad agosto e 200 euro in welfare a settembre. Aumenti anche per le indennità di trasferta staff e la ...

Con Italo è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo aziendale, scaduto a dicembre 2021, che avrà durata fino al 31 dicembre 2024. Dal punto di vista economico sui ...