Italia' s Got Talent su Disney+ | trailer | key art e quando inizia la nuova edizione

(Di mercoledì 2 agosto 2023)'s Gotarriva su: la piattaforma streaming ha pubblicato ile key art della's Gotarriva sudopo essere stato cancellato da Sky. La piattaforma streaming ha pubblicato il primoed il key art dellache debutterà il prossimo 1 settembre. Le nuove puntate dello show prodotto da Fremantlesaranno disponibili settimanalmente.ha cambiato pelle al programma aggiungendo in giuria Khaby Lame, il tiktokerno più seguito del mondo e la cantante Elettra Lamborghini. I nuovi giudici del programma affiancheranno i veterani amatissimi dal ...

Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano giudici della versione Disney+ di Italia's Got Talent. Italia's Got Talent, la nuova edizione dal 1° settembre su Disney+: trailer e altre notizie.