Italia-Sudafrica oggi in tv | Mondiali calcio femminile | orario 2 agosto | programma | streaming | probabili formazioni

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dopo la dolorosa sconfitta per 5-0 contro la Svezia, l’dovrà cercare di rialzarsi quest’, mercoledì 2, nell’ultima giornata del Girone G ai2023 diche si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Le ragazze di Milena Bertolini affronteranno ilalle 9:00 allo Sky Stadium di Wellington (Australia) nel match decisivo per la qualificazione agli ottavi. LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 9.00 Visto che la classifica attuale del girone vede la Svezia in testa con 6 punti, l’seconda con 3 e ile l’Argentina ultime con 1, il Bel Paese sarà obbligato a vincere ...