Italia-Sudafrica oggi in tv | canale | orario e streaming Mondiali calcio femminile 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Alle 09:00 di, mercoledì 2 agosto, l’di Milena Bertolini sfiderà ilin occasione dell’ultima giornata della fase a gironi deidi. In palio c’è il pass per gli ottavi di finale. A Wellington le azzurre non possono permettersi errori: con la sconfitta, sarebbero eliminate, ma anche col pareggio non sarebbero certe del passaggio del turno. Se l’Argentina batte la Svezia, si ritroverà infatti a quota quattro col vantaggio della differenza reti (primo criterio in caso di arrivo a pari punti). Con la vittoria, l’sarebbe invece sicura del passaggio del turno da seconda, senza altri calcoli. In caso di pareggio, invece sarà necessario guardare l’altro risultato: se l’Argentina non batte la Svezia capolista, ...