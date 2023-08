Italia Femminile al bivio Mondiale | oggi il Sudafrica! Durante dal 1?

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’si gioca già ilalle ore 9ne. Le azzurre affronteranno il Sudafrica nell’ultima gara del girone eliminatorio DECISIVA ? L’si gioca l’accesso agli ottavi di finale del. Le azzurre di Milena Bertolini, dopo la vittoria per 1-0 all’esordio contro l’Argentina, hanno perso malamente 5-0 contro la Svezia. Ora ci sarà il Sudafrica (1 punto). La Nazionale (3 punti) non deve fare calcoli, conta solamente vincere per avere la sicurezza certa di andare a giocarsi il prossimo turno. L’altra partita è Argentina-Svezia.dell’Inter Women difenderà i pali. La probabile formazione dell’; Di Guglielmo, ...

...ll'che limitandosi a un pareggio rischierebbe molto visto la differenza rete piuttosto passiva a causa del pesante 5 - 0 incassato contro le svedesi. Le reti in questa Coppa del Mondo...... mercoledì 2 agosto 2023: ultimo turno della fase a gironi per le azzurre nel Mondiale, qualificazioni alla Champions League Giornata chiave per l'di calcionella fase a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Sudafrica, Mondiali calcio femminile, si punta il passaggio del turno. La squadra f ...«Abbiamo una formazione di buon livello, il fatto di cambiare credo sia una cosa stimolante, sia per le ragazze che per il pubblico» ...