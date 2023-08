Italia-Corea del Sud | Semifinale Mondiali tiro con l’arco 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 23 anni dopo Sydney 2000 e 15 anni dopo Pechino 2008, l’tra due giorni proverà a prendersi la rivincita di quelle due finali olimpiche perse proprio contro ladel Sud in occasione delle semifinali della prova a squadre maschile di ricurvo ai Campionatidiconin corso di svolgimento questa settimana a Berlino. Una sfida che vale doppio, considerando la qualificazione olimpica diretta riservata alle prime tre formazioni classificate nel team event iridato. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli dovranno però inventarsi una grandissima impresa per avere la meglio sui maestrini Kim Woojin, Kim Je Deok e Lee Woo Seok. In caso di sconfitta, gli azzurri si giocheranno tutto in una finale per il bronzo mondiale che ...