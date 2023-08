Italia | Bertolini | «Probabilmente c’è stata un po’ di paura»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Milena, Ct dell’, ha commentato alla Rai l’eliminazione delle azzurre dal Mondiale dopo la sconfitta contro il Sud Africa Milena, Ct dell’, ha commentato alla Rai l’eliminazione delle azzurre dal Mondiale dopo la sconfitta contro il Sud Africa. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Dispiace molto perché abbiamo lavorato duramente per riuscire a passare il girone e non ci siamo riuscite. Non credo mancasse l’intesa, è un gruppo che sta bene maè nata un po’ di, i 5 gol con la Svezia hanno tolto certezze. Il primo gol che ci siamo fatte noi ci ha fatto, noi stesse eravamo l’avversario principale. Rimpianti? Sono convinta delle scelte che ho fatto, sono le giocatrici migliori. Questa Nazionale ha un buon futuro, ...

... quando al 92 in pieno recupero Kgatlana batte l'azzurra fra i pali e segna l'eliminazione dell'dal Mondiale. Grande beffa per le ragazze diche lasciano la Nuova Zelanda con l'amaro ...L'chiude così al terzo posto il gruppo G dominato dalle svedesi: il cammino azzurro a questi ... Altre critiche erano piovute sul ctdopo la vittoria contro l'Argentina, decisa dalla ...Dopo un lungo check del Var, l'può dunque festeggiare il pareggio e la qualificazione ...di Girelli da sola contro il portiere) e troppi errori difensivi condannano le ragazze della ct

Fallimento Italia, le azzurre di Bertolini eliminate dal Mondiale! Tuttosport

Così, ai microfoni Rai, la Ct della nazionale italiana di calcio Milena Bertolini - il cui contratto con la Figc scadrà il 31 agosto - dopo la sconfitta per 3-2 con il Sudafrica che ha eliminato le ...Italia del calcio femminile clamorosamente fuori dai Mondiali ... non va per il sottile e chiede in diretta la testa del commissario tecnico Milena Bertolini. "Dopo il fallimento agli Europei ecco il ...