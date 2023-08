Istruzione e Trasporti insieme alle Ferrovie dello Stato per promuovere la collaborazione tra scuola e imprese

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il ministero delle Infrastrutture e dei, il Ministero dell’e del Merito e il GruppoItaliane hanno siglato un protocollo d’intesa periniziative e collaborazioni tra mondo dellae mondo dellecosì da individuare soluzioni concrete per affrontare il crescente problema del disallineamento tra le competenze richieste de quelle in uscita dai percorsi scolastici e formativi. L'articolo .

L’USR Sicilia e l’Escola Europea de Short Sea Shipping, AEIE intendono promuovere la collaborazione, il raccordo ed il confronto tra il sistema educativo di istruzione e formazione ... della logistica ...voluto dal Ministero dell’istruzione e del Merito ... i percorsi dell’indirizzo Trasporti e Logistica, preferenze “Conduzioni di apparati e impianti marittimi” e “Conduzione del mezzo navale” inseriti ...