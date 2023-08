Istat | mercato immobiliare +2 | 7% nel 2022 | tonfo dei mutui - 5 | 6%

Nel 2022 le compravendite immobiliari superano quota un milione a 1.008.837 e crescono del 2,7% sul 2021. Lo rileva l'nell'indagine compravendite immobiliari e mutui nella quale si sottolinea che nel quarto trimestre del 2022 le compravendite per unità immobiliari sono state 270.753 con un calo dell'1,4% sul ...Nel 2022 ilimmobiliare italiano è cresciuto del 2,7% rispetto all'anno precedente, ma a trainare il ... Lo rileva l'. I mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ...... sempre più evidenti ed ingenti nelle città, e oltre al tributo di vite umane, che l'ha ... che però ad oggi detengono circa un terzo del. Per contrastare fenomeni simili SAFE Food ...Nel 2022 le compravendite immobiliari superano quota un milione a 1.008.837 e crescono del 2,7% sul 2021. Lo rileva l'Istat nell'indagine compravendite immobiliari e mutui nella quale si sottolinea ...Lo rileva l'Istat nell'indagine compravendite immobiliari e mutui nella quale si sottolinea che nel quarto trimestre del 2022 le compravendite per unità immobiliari sono state 270.753 con un calo dell ...