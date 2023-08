Israele-Iran | la cyberwar continua

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nella notte tra sabato e domenica scorsi il sito web del Bazan Group, il principale operatore israeliano nell’ambito della raffinazione del petrolio, è andato offline. In quello stesso lasso di tempo il gruppo di hacktivistiiano CyberAvenger ha rivendicato l’attacco su un canale Telegram. I militanti di Teheran hanno affermato di essere riusciti a penetrare nei sistemi dell’operatore petrolifero sfruttando una vulnerabilità nei firewall perimetrali del noto brand di security Check Point, anch’esso israeliano. Per provare di essere riusciti nell’impresa il gruppo ha pubblicato un serie di screenshot. Questi ultimi, tra le tante cose, mostravano l’interfaccia utente di alcuni sistemi SCADA deputati al monitoraggio del funzionamento degli impianti, a segnalare quanto in profondità sarebbero riusciti a infiltrarsi nei sistemi del Bazan Group. Nelle ore successive ...

