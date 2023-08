Un presidente sempre più stizzito. Un gruppo sempre più consistente di congressistiche prende le parti di quanti instanno da mesi ribellandosi al "governo golpista" di Benjamin Netanyahu. In America, con l'esclusione del suo caro amico e sodale Donald Trump in ...I vecchi confederati amavano paragonarsi al popolo di, come descritto nella Bibbia, nella ... In che misura questo antagonismo tra Stato e religione è basilare per gli StatiQuesto ...... liberisti e. I sondaggi effettuati tramite internet da centri di ricerca stranieri o ... Dopo il suo viaggio in, ha sicuramente acquisito credibilità agli occhi dell'occidente. Lei ...

Israele, i democratici Usa dalla parte dei rivoltosi: Biden scarica Netanyahu Globalist.it

In America, con l’esclusione del suo caro amico e sodale Donald Trump in questo momento in altre faccende, giudiziarie, affaccendato, le azioni di “Re Bibi” sono decisamente in caduta libera.' 'Io - ha affermato - in 16 anni di governo non ho mai reagito a dibattiti interni in altre democrazie e ciò' a differenza di altri dirigenti stranieri che esprimono le proprie opinioni su quanto ...