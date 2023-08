Invasione di cavallette in spiaggia da Rimini a Cesenatico | cosa sta succedendo sulla Riviera romagnola

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Durante la giornata di ieri martedì 1 agosto uno sciame diha invaso le spiagge della. Le segnalazioni dei turisti sono state centinaia, lungo tutto il litorale. Lestanno rovinando le vacanze a molti bagnanti dellache si sono dati alla fuga. Interi sciami di insetti sono stati segnalati sulle spiagge, facendo scattare l’allarme nella zona a cavallo tra Bellaria Igea marina e San Mauro Mare, ma lesi sono spinte fino a. Una situazione che nelle ultime ore sta creando non pochi disagi a causa della presenza infestante degli animali. Nel pomeriggio di ieri, come riportato dalle tante segnalazioni sui social, diversi bagnanti sono letteralmente fuggiti dalla ...

In spiaggia è "battaglia" alle cavallette. "Sotto l'ombrellone siamo invasi, sono tante e fastidiose"

