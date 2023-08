Interreg Italia-Francia Alcotra | a Courchevel rinasce l’Euroregione

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Anche Regione Liguria presente con l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti alla due giorni di incontri del Comitato di sorveglianza del Programma, in Savoia. Nel corso della due giorni i rappresentanti delle cinque regioni coinvolte dal Programmahanno ridato vita alAlpi-Mediterraneo, l’entità politica che riunisce cinque regioni al confine franco-no: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria (con la provincia di Imperia), Provenza-Alpi-Costa Azzurra e Alvernia-Rodano-Alpi. “Due giorni intensi in cui abbiamo approvato all’unanimità l’animazione delAlpi-Mediterraneo come struttura transfrontaliera che riunisce queste regioni, riprendendo il ...