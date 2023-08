Inter | un infortunio complica le cose per l'attacco | l'Arsenal riflette

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Brutte notizie per l'e, di conseguenza per l'. L'attaccante Gabriel Jesus ha infatti saltato l'Emirates Cup in...

... convalescente dopo uncon gli sci, riprenderà il suo posto tra i pali per tre partite ... visto che lo stesso Sommer pare propenso a trasferirsi a Milano, l'prepara dei piani B, ...Neuer sta cercando di recuperare velocemente dall'e per noi Sommer è un grande portiere '... Non ci sono alternative, Sommer gioca e l'aspetta . LA CLAUSOLA - Perché allora l'non ...Mourinho ad oggi ha a disposizione solamente Belotti dopo il gravedi Abraham al ... Gli emiliani non hanno intenzione di privarsi dell'exe la trattativa è bloccata poiché i ...

Skriniar svela la verità sull'addio all'Inter: Il PSG mi controllava ... Sport Fanpage

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Frattesi 7.5 Ennesima prestazione convincente del nuovo centrocampista nerazzurro. Contro l’Al-Nassr aveva determinato il risultato finale segnando la rete del pareggio, colpo di testa. Ieri a Tokyo c ...