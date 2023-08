Inter su Scamacca | il suo allenatore nelle giovanili | ' Più simile a Dzeko che a Lukaku'

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nel corso dell'ultima diretta sul canale Twitch della Gazzetta, l'attuale d.g. dell'Atletico Morena, Emiliano Leva, ex tecnico delledella Lazio in cui ha conosciuto Frattesi e, ha parlato dell'attaccante del West Ham, obiettivo di ...

dell'Atletico Morena, Emiliano Leva, ex tecnico delle giovanili della Lazio in cui ha conosciuto Frattesi e, ha parlato dell'attaccante del West Ham, obiettivo di mercato dell'. Guarda ...dell'Atletico Morena, Emiliano Leva, ex tecnico delle giovanili della Lazio in cui ha conosciuto Frattesi e, ha parlato del centrocampista dell'e della sua possibile convivenza con ...In casa Juve torna di attualità Lukaku L'punta super l'attacco. Si complica la pista Sommer: per Tuchel il portiere è indispensabile per il suo Bayern. In casa Juve torna di attualità Lukaku con un clamoroso scambio: l'...

Il portiere nell’occasione che ha avuto di mettersi in mostra c’è riuscito ribattendo un tiro ravvicinato di Asensio, l’attaccante al primo pallone toccato ha fatto gol ...L'attaccante argentino continua a non dare segnali di risveglio: i nerazzurri potrebbero sostituirlo in caso di offerte ...