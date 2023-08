Inter | sondaggio in Inghilterra per Tomiyasu

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’pensa a: i nerazzurri propendono per il prestito con diritto di riscatto, ma l’Arsenal vuole venderlo a titolo definitivo Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ha messo nel mirino Takehirodall’Arsenal e vecchia conoscenza della Serie A per il suo passato al Bologna. Il club nerazzurro lo vorrebbe in prestito, fin qui i Gunners hanno mostrato disponibilità solo alla cessione a titolo definitivo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

E, nelle scorse ore, 'laroma24.it' ha parlato anche di unper Marko Arnautovic del ... il Bologna non lo vendeTornato in Serie A nel 2021, dopo l'esperienza da giovanissimo con l', ...Nelle scorse settimane si era parlato anche di undella Lazio. Per i brianzoli è il secondo colpo a zero proveniente dall'dopo Gagliardini. Settimo acquisto estivo di Galliani e ...L'obiettivo dei bianconeri è quello di riuscire a strappare, oltre al cartellino dell'ex, ... Calciomercato Juve, scambio Lukaku - Vlahovic più 45 milioniNellanciato quest'oggi su ...

SONDAGGIO TMW - L'Inter ha rotto con Lukaku: quale futuro ora per il belga TUTTO mercato WEB

L’Inter pensa a Tomiyasu: i nerazzurri propendono per il prestito con diritto di riscatto, ma l’Arsenal vuole venderlo a titolo definitivo ...L’Atalanta si sta muovendo bene e con tempismo nella sessione estiva, ma l’attacco va completato Intervenire solo in attacco, il pallino dell’allenatore Gian Piero Gasperini all’insegna del binomio te ...