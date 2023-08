Inter-Samardzic | Marotta anticipa tutti | le ultime

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’è pronta a chiudere per un altro tassello in mezzo al campo ed è prevista per oggi la chiusura dell’affare conL’è pronta a chiudere per un altro tassello in mezzo al campo ed è prevista per oggi la chiusura dell’affare con. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i nerazzurri potrebbero arrivare all’accordo con l’Udinese sulle cifre di cui si è parlato nei giorni scorsi: 15 milioni più Fabbian (totale 25 milioni).

...29, il West Ham rifiuta la prima offerta per Scamacca 09:27 Juventus - Chelsea, dialogo aperto per Lukaku 09:18, trattativa in chiusura per, le cifree Udinese lavorano sulla base di un prestito oneroso a 4 milioni con obbligo di riscatto fissato a 16 , con l'aggiunta di 2 milioni di bonus . Percorso inverso ...LE CIFRE DEL WEST HAM - I prossimi giorni saranno decisivi (l'sta spingendo anche per) perché il club nerazzurro dovrà trovare una quadra economica che soddisfi il West Ham nella ...

Ceccarini: “Samardzic, Inter ha fiutato l’affare. Pozzo a Milano per chiudere” fcinter1908

L'Inter, dopo aver superato ieri in amichevole 2-1 il PSG coi ... Tutti rigorosamente con la lettera S come iniziale: oggi attesa la fumata bianca per Samardzic. Operazione in prestito oneroso (5 ...L'Inter continua a lavorare al mercato visto che aspettando la prima giornata di campionato della prossima stagione, i nerazzurri sono molto attivi e prima di arrivare a Samardzic e a Scamacca, stanno ...