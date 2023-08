Inter | mercato in entrata quasi definito Poi un’uscita? Un nome

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’ha praticamentequelli che potrebbero essere gli ultimi colpi di, vale a dire Samardzic dall’Udinese, Sommer dal Bayern Monaco e Scamacca dal West Ham. Gli accordi sono ormai stati trovati, adesso è solo questione di dettagli e tempistiche da sistemare. Ora tocca solo capire se può partire qualcuno ENTRATE – L’di Simone Inzaghi sta lentamente prendendo forma. Dopo l’addio di tantissimi senatori, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno decisamente svecchiato la rosa con giovani forti e affermati e qualche innesto d’esperienza. Le prossime mosse sono state praticamente già definite: Lazar Samardzic è ormai a un passo dalla fumata bianca, così come Yann Sommer. La trattativa per quest’ultimo si è spinta fin troppo per le lunghe ma la volontà del portiere svizzero è chiarissima. Tocca al ...