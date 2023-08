Inter | il difensore si farà più avanti | è bagarre! I due nomi ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il nuovopuò aspettare. L’non ha fretta di chiudere per il braccetto di destra. Due iin ballo per ereditare il ruolo di Milan Skriniar LOTTA ? L’ha tre cose più urgenti da risolvere: il portiere, l’attaccante e il centrocampista. Poi si penserà al, che andrà a prendere l’eredità lasciata da Skriniar, partito in direzione PSG. Iin ballo rimangono due e giocano attualmente in Serie A e nella stessa squadra, l’Atalanta. Ovvero Rafael Toloi e Merih Demiral. I due hanno comunque due status differenti: il primo è il perno della Dea nonché capitano; il secondo è ai margini e vuole partire. Fonte: Corriere dello Sport ? Giorgio Coluccia-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...