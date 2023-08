Inter | ancora con Inzaghi | l’allenatore pronto al rinnovo

... ma i nerazzurri potrebbero provare a chiudere l'operazione per il calciatore - che non ha... NEWS E TRATTATIVE LIVE DANILO D'AMBROSIO al MONZA (dall') Il difensore classe '88 è un nuovo ...A brevissimo non sono previsti aggiornamenti perché il Bayern Monaco sta rientrando dalla tournée in Giappone, ma presto l'" che non hapagato la clausola da 6 milioni visti i buoni ...Wanda Nara, moglie e agente dell'ex giocatore dell'Mauro Icardi , ha confermato di avere la leucemia dopo le indiscrezioni emerse sui media nelle ... "Sto bene, sonosotto choc, ma sto ...

Il Bayern non molla Sommer, ancora titolare: l'Inter ha fretta Calciomercato.com

Nell'annunciare la separazione dalla moglie Sophie, Trudeau ripercorre ancora una volte le orme del padre, Pierre Trudeau - che è stato premier tra il 1968 e il 1979 e poi ancora tra il 1980 e il 1984 ...L'idea dell'Inter sarebbe quella di prelevare il 24enne Bento come secondo portiere da far crescere alle spalle di un estremo difensore più esperto ...