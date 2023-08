Intelligenza artificiale | qual è il rischio principale

Leggi su wired

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il pericolo numero uno non è la cancellazione di milioni di posti di lavoro. Ma, se le mansioni saranno sempre “più semplici”, il problema sarà la vulnerabilità di lavoratoriificati. Un nemico in più per il nemico per la classe media e per la piaga economico sociale del nostr tempo: la redistribuzione della ricchezza