Insulti a Giorgia Meloni durante il concerto | la premier querela Brian Molko dei Placebo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023)ha denunciato per diffamazione, leader deiche l’11 luglio scorso dal palco dello Stupinigi Sonic Park a Nichelino (Torino) aveva attaccato la Presidente del Consiglio a suon di “Pezzo di m****, fascista, razzista. Vaff******”. Già nei giorni successivi glidella rockstar erano finiti in procura a Torino con l’apertura di un fascicolo per vilipendio alle istituzioni in seguito alla segnalazione dei carabinieri che stavano garantendo il servizio di ordine pubblico. Ora la notizia della denuncia da parte di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.