Insetti | alghe | granchi blu e carne biostrutturata sono le nuove frontiere del cibo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un italiano su tre avrebbe curiosità e non poi così tante remore a mangiare. Lo dice lo studio Insect Food e Consumatori condotto dell’Universita? di Bergamo che porta alla luce un futuro futuribile poi non così tanto lontano nel tempo. Nel mondo in effettigià due miliardi le persone che consumano abitualmente(dati FAO) quindi se da un lato non dovremmo esserne così sorpresi, è normale, per nostra cultura, che non tutti siano entusiasti all’idea. Al di là di questi animali, ciperò una serie di alimenti sempre più avanzati, grazie anche alla scienza e alla ricerca poste al servizio della nutrizione umana e del pianeta, che ci consentono di portare in tavola sostituti dellae del pesce più che gustosi. Ciprodotti per i quali oggi non sarebbe quasi ...