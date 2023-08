Influencer distrugge statua da 200mila euro mentre gira un video con gli amici | e il risarcimento proposto sa di beffa

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Continuano gli atti vandalici ai danni dei monumenti del nostro Paese. Dopo i molteplici sfregi al Colosseo adesso nel mirino della noia giovanile unadi Enrico Butti a Viggiù (Varese). Janis Danner,e modello tedesco, aveva affittato la villa di lusso Alceo per festeggiare il compleanno della fidanzata, anche lei. E proprio qui, nella giornata del 31 luglio scorso, il gruppetto di giovani di età tra i 25 e 30 anni ha distrutto ladal valore di. Infatti, ignorando i divieti della casa storica, sono entrati nella fontana e hanno abbracciato l’opera per fare unda postare sui social. Dopo aver visto i filmati delle telecamere di sorveglianza i ragazzi sono stati immediatamente denunciati dai gestori per atti vandalici. Bruno Golferini, ...

tedescouna preziosissima statua: danni per oltre 200.000 euro La notizia è stata riportata da Varesenews, che ha anche pubblicato il video ripreso dalle telecamere di ...La villa era stata affittata per alcuni giorni dall'e dalla sua fidanzata per ospitare diversi amici " quasi una ventina i presenti " per festeggiare il compleanno di lei (neppure a dirlo ...Secondo quanto trapela, infatti, il modello -da 1,5 milioni di follower stava girando ... immagini che catturano l'esatto momento in cui la statua cade e siin mille pezzi. Si ...

