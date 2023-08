Influencer distrugge statua da 200mila euro a Varese | a me vengono in mente Sordi e Anna Longhi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Ma che so’?”, chiede Augusta Proietti a Remo, suo marito. Che risponde, “So’ imbuti, non li vedi?”. Prosegue Augusta, “Pure io li metto così quanno spiccio la cucina”. “Si, ma che c’entra la cucina, Augù? E’ una scultura. Stamo alla Biennale”, conclude Remo. Alberto, i protagonisti di “Le vacanze intelligenti” con la regia di, uno degli episodi del film del 1978 “Dove vai in vacanza?”, passeggiano per la Biennale di Venezia. Si muovono tra opere di arte contemporanea che osservano. Senza capire. Ma con rispetto. Il sentimento, ma anche l’atteggiamento, che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità stessa di qualcuno, e quindi ad astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli. Insomma quel che può sostenersi sia mancato a Janis Danner, ...