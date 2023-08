Ineos - Grenadier Quartermaster | i prezzi per l' Italia del pick-up duro e puro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Sono aperti gli ordini per il, il secondo modello della Casa ingleseAutomotive. Si tratta della versione Double cab-up a cinque posti, che viene offerta a partire da 83.640 euro sia in versione Trialmaster Edition, sia nella Fieldmaster Edition: entrambe hanno motorizzazioni BMW sei cilindri 3.0 turbo, benzina e diesel. Il-up, che era stato presentato in prima mondiale al Festival of Speed di Goodwood, garantisce le stesse prestazioni fuoristradistiche del modello station wagon, ma con una capacità di carico ben maggiore. Non è stato reso noto quando cominceranno le consegne, ma è presumibile che inizino il prossimo anno. Telaio allungato. Pur condividendo gran parte dell'architettura e dei componenti con il primo modello, il ...

Sono aperti gli ordini per ilQuartermaster , il secondo modello della Casa ingleseAutomotive. Si tratta della versione Double cab pick - up a cinque posti, che viene offerta a partire da 83.640 euro sia in ...Selezionati per la cronometro Mattia Cattaneo (Quick Step) e Filippo Ganna (). "Se faccio un passo indietro allo scorso Mondiale, sapevamo che Evenepoel poteva anticipare lo scatto, e ...Fiamme Oro/Fdj - Suez Alessia Vigilia - Gruppo Sportivo Top Girls ÉLITE UOMINI Mattia Cattaneo - Quick Step Filippo Ganna "MIXED TEAM RELAY " CT MARCO VELO DONNE Vittoria Guazzini - ...

Ineos Grenadier Quartermster: prezzo, versioni, motore - Quattroruote.it Quattroruote

La Casa ha aperto gli ordini del nuovo modello: cinque posti, grande capacità di carico, motori BMW sei cilindri in linea turbo, benzina e diesel ...Ineos Grenadier Quartermaster, aperti gli ordini del pick-up inarrestabile. Prezzo da 83.640 euro: doti uniche per la categoria in off-road.