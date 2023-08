Incidenti stradali - Si parla tanto di alcool e droghe | ma poco dei malori alla guida

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Glisono sempre un tema al centro del dibattito pubblico, ancor più in occasione di sinistri di una certa gravità. Spesso e volentieri, l'attenzione sale in caso di abuso die sostanza stupefacenti, ma c'è un tema che andrebbe approfondito, soprattutto ora che sono stati diffusi i dati sull'incidentalità del 2022 (+9,9% i decessi, +9,2% i feriti e +9,2% i sinistri totali) in un periodo caratterizzato dagli spostamenti dell'esodo estivo: da anni, infatti, la Polizia raccomanda agli automobilisti di controllare non solo l'efficienza di auto o pneumatici, ma anche la propria condizione fisica. Ed è proprio lo stato di salute dei conducenti che dovrebbe essere sottoposto a un check-up completo. Come ci rivela Aldo Ferrara, docente di malattie respiratorie all'Università di Siena, mancano studi approfonditi sui ...

Per segnalare o confermare la presenza di un autovelox è sufficiente toccare una volta il dispositivo; due volte se si tratta di pericoli, come, veicoli in panne, oggetti in ...MODENA -in aumento del 10% rispetto al 2019. A certificarlo è Aci Modena. La cronaca locale e nazionale segnata da diverse tragedie della strada come quella di Chris Obeng Abom, il ...... pedoni o ciclisti, provocando potenzialmenteo rallentamenti. Inutile sottolineare che ... Leggere attentamente i segnalie rispettare le indicazioni sulle aree di parcheggio potrebbe ...

Incidente sull'A2, tamponamento tra 3 auto a Battipaglia: traffico in tilt SalernoToday

Ieri sera, al termine di una riunione e dei festeggiamenti per "Sant'Alfonso" a Pagani, i sindaci di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, il vice sindaco Umberto Iannotti e il sindaco di Sarno, Giuseppe ...Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 15.30 sulla strada statale 113 a Capo d'Orlando. Coinvolte tre vetture. Ad avere la peggio la conducente di ...