Incidente a Torino | addetto al soccorso stradale muore investito su sopraelevata Moncalieri

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'uomo era impegnato a soccorrere una moto in avaria ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiariremortale sulladi, tra lo svincolo San Paolo e, in direzione del capoluogo piemontese. Secondo una prima ricostruzione, unalsarebbe morto dopo essere statoda un’autovettura, mentre era impegnato a soccorrere una moto in avaria ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire. La conducente dell’altro veicolo si è fermata ed è stata accompagnata in ospedale in codice giallo. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della poliziaper i rilievi del caso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'uomo era impegnato a soccorrere una moto in avaria ma la dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire

Incidente mortale sulla sopraelevata di Moncalieri, tra lo svincolo San Paolo e Torino, in direzione del capoluogo piemontese. Secondo una prima ricostruzione, un addetto al soccorso stradale sarebbe morto dopo essere stato investito da un'autovettura, mentre era impegnato a soccorrere una moto in avaria ma la dinamica dell'accaduto è ancora da chiarire. La conducente dell'altro veicolo si è fermata ed è stata accompagnata in ospedale in codice giallo. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.

