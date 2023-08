Incendio a Ciampino | scatta l’allarme fumi tossici | diossina e benzopirene nell’aria secondo l’Arpa

(Di mercoledì 2 agosto 2023), ètodeinell’aerea dove si sono sviluppate le fiamme e il rogo che ha avuto luogo in un impianto gestione di rifiuti della società Eco Logica.Lo scorso 29 luglio, ha preso fuoco l’impianto gestione di rifiuti della società Eco Logica 2000 s.r.l. nel territorio comunale di(Roma). A causa dell’, èto immediatamentedeinell’aerea circostante. Così i tecnici delsono immediatamente intervenuti per effettuare la analisi ...

Non solo diossine, nell'impianto di rifiuti a: sabato è divampato unsono oltre i limiti anche i valori del benzopirene, sostanza potenzialmente cancerogena. 94 volte oltre la soglia massima. Arpa Lazio ha pubblicato l'...Secondo l'aggiornamento comunicato ieri oltre alla presenza di diossina, nell'area dell'impianto è presente anche il benzopirene, una sostanza cancerogena, il cui valore è pari a 94 ng/m3 a fronte di ...... anche il benzopirene , una delle sostanze più cancerogene, è presente ad altissimi livelli nell'impianto di trattamento dei rifiuti diinteressato da un vastoil 29 luglio. Secondo ...

L'incendio a Ciampino. Diossina ancora a livelli preoccupanti. Otto comuni in zona rossa RaiNews

Cronaca Roma - 02/08/2023 14:54 - In seguito all'incendio che si è sviluppato sabato in un impianto di stoccaggio di rifiuti a Ciampino, sono state introdotte misure ...Prescrizioni per otto comuni alle porte di Roma, compreso Ciampino dove sabato si è sviluppato un incendio in un impianto di stoccaggio di rifiuti. Le misure non riguardano Roma. A Ciampino, Marin ...