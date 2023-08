Incendi in Grecia | settimana gratis a Rodi a turisti evacuati | l’annuncio del premier

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La vacanza sull'isola "la prossima primavera o il prossimo autunno" Lapromette una, la prossima primavera o il prossimo autunno, a tutti inei giorni scorsi a causa degli. Lo ha annunciato ilKyriakos Mitsotakis spiegando che “il governo greco, in collaborazione con le autorità locali, offrirà unadi vacanza gratuita aa tutti quelli che hanno dovuto interrompere le loro vacanze a causa degliboschivi”. Intervistato dall’emittente britannica Itv, ha detto che l’isola ora “è tornata alla normalità ed è più accogliente di sempre”, assicurando che non vi sono piùattivi nell’isola, dopo ...

