Incendi e piromani | Lucattini | “Ecco cosa accade”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA – Chi sono i? E con quali motivazioni agiscono? Con l’arrivo dell’estate in Italia, come in altre parti del mondo, è di nuovo esploso il dramma degli. Secondo i dati forniti da Legambiente, dal primo gennaio al 27 luglio 2023, in Italia sono andati in fumo 51.386 ettari di terreno, equivalenti a oltre 73.408 campi da calcio, a causa degliboschivi. In questo contesto, emerge che glidolosi sono opera anche dei cosiddetti, cerchiamo di capire di che fenomeno si tratta. “Innanzitutto, quando scoppia uno boschivo, non sempre ci troviamo davanti a gesti di persone con disturbi psicologici o dia”, spiega la psicoanalista Adelia, componente della Società Psicoanalitica Italiana. “Molti ...