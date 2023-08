In pandemia si è consumata più droga. Lo rivelano le fogne

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Uno studio nazionale condotto dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, finanziato e supportato dal Dipartimento per le Politiche Antidella Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilevato il consumo di droghe d'abuso in Italia nel biennio 2020-2022 attraverso le acque reflue, con le tracce degli scarti umani finiti appunto nelleche forniscono indirettamente un quadro dell'uso di droghe. Oggetto di studio sono stati i trend di consumo delle sostanze psicoattive "maggiori" (cocaina, amfetamina, ecstasy, metamfetamina, eroina e cannabis) e l'identificazione sul territorio italiano dell'uso di nuove sostanze psicoattive (NPS). Le sostanze maggiormente consumate si confermano la cannabis e i suoi derivati, con un consumo medio nazionale di 51 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti, seguite da cocaina (circa 11 dosi) ed eroina ...

