In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto | Reddito | governo allo sbando E la Casta si riprende

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le grane di meloni Dopo-Rdc, il delirio: tolto a chi ne ha diritto, niente corsi e sostegni per gli altri Dilettanti. I Comuni oggi non sono in grado di certificare chi può avere la proroga: i dati arrivano con un ritardo di due mesi di Roberto Rotunno Gli ambidestri di Marco Travaglio Peggio delMeloni che fa cassa sui poveri ci sono solo il Pd e le sue proiezioni editorial-giornalistiche, che difendono ildi cittadinanza e il salario minimo solo perché ilMeloni non li vuole. Ma fino all’altroieri li attaccavano solo perché erano bandiere “grilline”. Nel 2018-’19 il Conte-1 varò il Rdc coi Nuovo Bertolaso Figliuolo si porta su tutto: Covid, disastri e pure Niger Ci vorrebbero due vite, o forse tre, per fare tutto quello che fa il generale Francesco Paolo Figliuolo. Dove c’è emergenza c’è lui. ...

... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wiredconflitto Notizie, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il nuovo numero di Wired inparla di ...... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wiredconflitto Notizie, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il nuovo numero di Wired inparla di ...posto gli agenti, giunti per dare soccorso e eseguire gli accertamenti, hanno trovato una Fiat ...13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR* iscriviti alla newsletter Leggi qui il GdB inoggi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Agosto: Il Fatto Quotidiano

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi naziona ...Da domani, mercoledì 2 agosto 2023 il Canavese – edizione Rivarolo, Il Canavese – edizione Ciriè e Valli di Lanzo e Il Giornale di Ivrea sono in edicola. Ecco le prime pagine e le notizie principali.