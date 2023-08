Improvvisamente una roccia incombe su di loro | operai indiani salvi per miracolo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un gruppo diha rischiato di essere schiacciato da un enorme masso caduto dall'alto che per fortuna si è schiantato a pochi metri da. Il video è stato girato lunedì nello stato ...

Un gruppo di operai indiani ha rischiato di essere schiacciato da un enorme masso caduto dall'alto che per fortuna si è schiantato a pochi metri da loro. Il video è stato girato lunedì nello stato ...Genova - Hanno dimenticato la padella sul fuoco mentre stavano cenando el'olio ha preso fuoco dando vita ad un incendio in cucina. Molta paura ma ...di spegnere le fiamme con...Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabilirannoconnessione ...viene assalita da pensieri di morte, e i suoi piedini perennemente sulle punte sono ...

La storia di Anna, nata stamattina lungo il tragitto per l'ospedale grazie all'aiuto di un'ostetrica e della Croce Rossa TorinOggi.it

Un gruppo di operai indiani ha rischiato di essere schiacciato da un enorme masso caduto dall’alto che per fortuna si è schiantato a pochi metri da loro. Il video è stato girato lunedì nello stato ...Il bitcoin ($), dopo essere sceso fino a quota 28.600 dollari, ha compiuto un improvviso recupero ed è risalito verso ... 32.950-33.000 dollari in un secondo momento). Pericolosa invece una discesa ...