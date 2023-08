Imprenditore ucciso durante rapina | dopo 8 anni preso il ‘basista’

Leggi su anteprima24

I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino albanese, cl. 1983, indagato dei delitti di omicidio volontario aggravato in concorso,aggravata in concorso e tentataaggravata in concorso. L'odierno provvedimento riflette gli esiti di un'articolata attività investigativa effettuata a seguito della riapertura delle indagini nell'ambito del procedimento penale relativo all'omicidio dell'agricolo Pasquale Guarino, avvenuto in data 23 settembre 2015 in Santa Maria Capua Vetere – località Savignano, via Pozzilli – allorquando ...