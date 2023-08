“Impagnatiello evirato in carcere dai detenuti” | la bufala che corre sul web

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Ad Alessandro, l’assassino di Giulia Tramontato, gli hanno tagliato il pis***ino, come posso dirlo in modo… i gioielli… gli hanno tagliato tutto, anche le pa**e.” A lanciare la fake news sui social è l’ex gieffina Guendalina Canessa. L’influencer ha raccontato tramite il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Leggi anche Omicidio Tramontano: Giulia colpita con 37 coltellate, anche al volto - Non si è difesa - Colpi letali ...Giulia Tramontano, le rivelazioni di Guendalina Canessa suIl caso in questione è quello della giovane Giulia Tramontano , la 29enne uccisa a Senago (Milano) due mesi fa.

Impagnatiello evirato in carcere dai detenuti. La bufala lanciata da ... Il Riformista

Non ci stancheremo mai di dirlo: viva lo "slow journalism". Se hai la notizia rovente tra le mani, lo scoop troppo virale per essere vero ...Fioccano le smentite per la fake news lanciata sui social dall’ex gieffina Guendalina Canessa. Lei intenta a farsi la piega dal parrucchiere lancia l’enorme bufala sui social: “Mi è appena arrivata un ...