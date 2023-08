Immissioni in ruolo Ata 2023-24 | domande dal 7 agosto | 9975 posti autorizzati DECRETO Ministero PDF

Eccezionalmente per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo lein, saranno assegnati con contratto a tempo determinato in previsione del, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla prima ...Eccezionalmente per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo lein, saranno assegnati con contratto a tempo determinato in previsione del, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi alla prima ...indocenti anno scolastico 2023/24: nella timeline pensata dal Ministero manca un tassello, o meglio il Ministero ha predisposto il tutto per minimizzare questo passaggio ma esso deve ...

Immissioni in ruolo personale ATA 2023-24: domande su Istanze online. Procedura imminente Orizzonte Scuola

Con l’approvazione del Decreto PA bis alla Camera, arrivano diverse novità per il mondo della scuola. Dai concorsi all’organico aggiuntivo per il Personale ATA, riportiamo di seguito la sintesi delle ...Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2023/24: nella timeline pensata dal Ministero manca un tassello, o meglio il Ministero ha predisposto il tutto per minimizzare questo passaggio ma esso deve ...