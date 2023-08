Ilary Blasi | amiche fanno confessioni | come sta affrontando la separazione e lo stop al lavoro

Un pomeriggio di relax totale in una calda giornata di pieno agosto a Roma.ha scelto Barbie , il film più chiacchierato del momento, per trascorrere una giornata insieme alla sua famiglia. Appuntamento in un cinema capitolino, tutti a raccolta. Come testimoniato ..., la super bionda conduttrice, si è lasciata contagiare dal trend rosa shocking del film di Barbie. Il suo ultimo outfit è stato proprio ispirato alla celebre bambola, ...Francesco Totti e, almeno fino ai Rolex, per i più giovani. Si dicono cose che altri non fanno. Non lo facevano Schumacher e Ross Brawn che pure avevano un rapporto simbiotico. Non lo ...

Ilary Blasi porta la famiglia al cinema a vedere Barbie: il look è già virale Corriere dello Sport

Nonostante sia trascorso un anno dall’annuncio di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e nonostante l’ex calciatore sia uscito allo scoperto praticamente subito con la sua nuova fiamma, Noemi ...L'11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti annunciano la fine della loro relazione dopo vent'anni d'amore. Con una nota, prima della conduttrice poi del calciatore, i due rendono pubblica la fine ...