il Wolfsburg segue sia Gosens che Rogerio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilcontinua a seguire Robin: l’esterno dell’Inter rimane un’alternativa adel Sassuolo Ilnon molla la presa su Robin. L’esterno dell’Inter rimane nel mirino dei tedeschi, almeno – secondo quanto riportato da Fabrizio Romano – fino alla chiusura con il Sassuolo per. Ilha infatti un accordo di massima con il giocatore dei neroverdi e quindi il nerazzurro rimane una opzione percorribile. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

'La prima scelta è Kilman del Wolverhampton, il Napoli non ha intenzione di mollare,la ... Nel panorama delle idee e delle soluzioni ci sono poi Lacroix dele Sutalo della Dinamo ...La prima scelta è Kilman del Wolverhampton, il Napoli non ha intenzione di mollare,la ... Nel panorama delle idee e delle soluzioni ci sono poi Lacroix dele Sutalo della Dinamo ...Interessa, molto, anche Dodi Lukebakio , nella scorsa stagione in forza alin Bundesliga ... La Lazioil centrocampista polacco, ma De Laurentiis chiede 25 milioni di euro : una cifra ...